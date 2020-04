La normalità non torna con un clic Comunicare bene | o scatta l' isteria

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Francesca Angeli Lo psichiatra della task force: "Pandemia e lockdown un peso doppio" «Non tornerà tutto come prima in un. Per la ripartenza non basterà premere un bottone: la ripresa non è un sistema on/off». Fabrizio Starace psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Modena e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, è entrato a far parte della task force guidata da Vittorio Colao che dovrà dettare la road map della Fase 2. A Starace il compito di valutare l'impatto dell'emergenza e le ricadute sulla popolazione. Professore quando sarà possibile riaprire? «Tutti si chiedono quando riaprire ma la vera domanda è come. Come rendere possibile allentare le misure di contenimento senza rischi per la salute della popolazione. Vedo che molte persone sono convinte che tutto ...