Il Molo Rosso torna in onda su Rai Premium con la prima stagione dal 16 aprile

(Di giovedì 16 aprile 2020) La serie spagnola Il, trasmessa invisione da Rai2 lo scorso anno,inin replica dal 16inserata su Rai, il canale della Rai dedicato alla fiction. Questo thriller sentimentale ambientato principalmente tra i meravigliosi paesaggi del Parco dell'Albufera di Valencia è stato scritto e prodotto dalla Vancouver Media di Álex Pina e Esther Martínez Lobato, i creatori de La Casa di Carta, insieme al team di sceneggiatori che ha lavorato alla serie rivelazione di Netflix. In questo caso, Pina e i suoi hanno realizzato un incrocio tra thriller e melodramma che parte da un giallo da risolvere, la morte di un uomo dalla vita apparentemente perfetta, Oscar (interpretato dal protagonista de La Casa di Carta Alvaro Morte, alias Il Professore). La serie parte con un mistero intorno al quale si svilupperà l'intera ...

Il molo rosso - su Rai Premium alle ore 21.20 Tutto inizia con il ritrovamento del cadavere di Oscar. Guardando tra i suoi effetti personali, la moglie Alejandra scopre che il marito da anni aveva una ...Gli ascolti - anche in Spagna - non sono stati dei migliori ma il protagonista de 'La casa di carta', Álvaro Morte, è tornato in scena ...