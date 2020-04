Il doppio gioco del Pd sui balneari: bolla le misure di Toti come propaganda, ma le copia nel Lazio (Di giovedì 16 aprile 2020) “Grazie alle nostre sollecitazioni e alla nostra azione istituzionale, l’amministrazione Zingaretti si è finalmente svegliata e nelle scorse ore ha emanato una ordinanza sulla manutenzione degli stabilimenti balneari: un provvedimento necessario, improcrastinabile e fortemente atteso dalle categorie di settore, che abbiamo sempre sostenuto”. A renderlo noto è il consigliere regionale del Lazio di “Cambiamo”, Adriano Palozzi. Il Lazio copia le misure della Liguria per i balneari “Meglio tardi che mai, verrebbe da dire”, prosegue Palozzi, accendendo anche i riflettori sul “falso moralismo dei dem”. Il consigliere regionale, che è stato tra i fondatori di Cambiamo, di cui è anche dirigente nazionale, ricorda, infatti, che l’ordinanza del governatore del Lazio in quota Pd giunge, guarda caso, ... Leggi su secoloditalia Il Segreto - anticipazioni oggi 15 aprile : il doppio gioco di Adolfo

Beautiful anticipazioni : Hope si prende cura di Douglas - Thomas pronto al doppio gioco

Il doppio gioco di Al-Sadr (Di giovedì 16 aprile 2020) “Grazie alle nostre sollecitazioni e alla nostra azione istituzionale, l’amministrazione Zingaretti si è finalmente svegliata e nelle scorse ore ha emanato una ordinanza sulla manutenzione degli stabilimenti: un provvedimento necessario, improcrastinabile e fortemente atteso dalle categorie di settore, che abbiamo sempre sostenuto”. A renderlo noto è il consigliere regionale del Lazio di “Cambiamo”, Adriano Palozzi. Il Lazioledella Liguria per i“Meglio tardi che mai, verrebbe da dire”, prosegue Palozzi, accendendo anche i riflettori sul “falso moralismo dei dem”. Il consigliere regionale, che è stato tra i fondatori di Cambiamo, di cui è anche dirigente nazionale, ricorda, infatti, che l’ordinanza del governatore del Lazio in quota Pd giunge, guarda caso, ...

MinutemanItaly : @mittdolcino Che Lega sia pronta per il doppio gioco è chiarissimo, nota silenzio assordante di Giorgetti in questi giorni ;) - Aleeegue : 16 aprile 2019, un anno fa la Juve di #Allegri venne surclassata nel doppio confronto con #ajax pur andando in vant… - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 15 aprile: il doppio gioco di Adolfo - gaetanovetri1 : @NBCLA LAS VEGAS è IL SOGNO DI OGNI ESSERE UMANO VIVERE PER UN ISTANTE NEL MODO DEI BALOCCHI. PURTROPPO IN QUESTO M… - fghiosso : RT @robirossi: @M5S_Europa A fare il doppio Gioco prima o poi ci si fa male....riusciremo ad uscire prima o poi e forse anche a votare si s… -

Ultime Notizie dalla rete : doppio gioco Il doppio gioco del Pd sui balneari: bolla le misure di Toti come propaganda, ma le copia nel... Il Secolo d'Italia Il Segreto, anticipazioni oggi 15 aprile: il doppio gioco di Adolfo

Una volta tornato a casa, Adolfo spiega al fratello Tomas che la madre detesta don Ignacio Solozabal, ma deve rispettarlo perché è uno dei suoi migliori clienti. “Il Segreto” va attualmente in onda da ...

Calciomercato, Allegri in bianconero | Doppio sgarbo a Conte!

Il punto di partenza per il Newcastle sarà la panchina. Con l’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri, si andrebbe alla ricerca di calciatori adatti al suo gioco. Nel mirino ci potrebbero essere ...

Una volta tornato a casa, Adolfo spiega al fratello Tomas che la madre detesta don Ignacio Solozabal, ma deve rispettarlo perché è uno dei suoi migliori clienti. “Il Segreto” va attualmente in onda da ...Il punto di partenza per il Newcastle sarà la panchina. Con l’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri, si andrebbe alla ricerca di calciatori adatti al suo gioco. Nel mirino ci potrebbero essere ...