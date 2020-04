Coronavirus, padre e figlio guariscono insieme: l’emozione del loro abbraccio all’ospedale Cotugno di Napoli (Di giovedì 16 aprile 2020) Erano ricoverati insieme, da circa un mese, nel reparto Malattie infettive. padre e figlio sono guariti e sono stati dimessi nello stesso giorno all’ospedale Cotugno di Napoli. Nel video, infermieri e medici dedicano loro un applauso. Video Facebook L'articolo Coronavirus, padre e figlio guariscono insieme: l’emozione del loro abbraccio all’ospedale Cotugno di Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - il racconto di Rossella : "Mio padre la prima vittima - nessuno mi ha creduto"

Coronavirus - tragico destino : in una settimana perde padre e marito

Matilde Brandi e la morte del padre : "Una malattia pregressa - il coronavirus non c'entra" (Di giovedì 16 aprile 2020) Erano ricoverati, da circa un mese, nel reparto Malattie infettive.sono guariti e sono stati dimessi nello stesso giorno all’ospedale Cotugno di Napoli. Nel video, infermieri e medici dedicanoun applauso. Video Facebook L'articolo: l’emozione delall’ospedale Cotugno di Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.

Avvenire_Nei : #Coronavirus Morto Maurizio Bertaccini, diacono e medico, padre di 10 figli - repubblica : Padre e figlio guariscono al Cotugno: emozione all'abbraccio in reparto - riotta : Non nomina mai Trump. Fa di @JoeBiden figlio lavoratori, padre di reduce militare, salvatore industria auto un eroe… - GenitoriDigital : RT @lucianoghelfi: Su @repubblica @PBerizzi segnala le nuove forme del #bullismo fra i ragazzi ai tempi del #coronavirus e della #didattica… - ricercatrice02 : RT @leidaa_onlus: Lui è Buddy: i volontari LEIDAA lo portano fuori per venire incontro alle esigenze dei suoi proprietari: un padre ricover… -