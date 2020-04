Casa di riposo lager:”Se ti muovi ti rompo una gamba” (Di giovedì 16 aprile 2020) Casa di riposo lager a Palermo, violenze inaudite da parte del personale su anziani. Arrestate 6 donne, tra cui l’amministratrice Un vero e proprio lager quello in cui erano costretti a vivere gli anziani ospiti della struttura “Aurora” di Palermo, sequestrata dalla Guardia di Finanza. Dopo due mesi di indagini tramite telecamere nascoste piazzate nella … L'articolo Casa di riposo lager:”Se ti muovi ti rompo una gamba” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Maltrattamenti in casa di riposo a Palermo - sei arresti

Palermo - casa di riposo lager : schiaffi - calci e colpi di scopa agli anziani

