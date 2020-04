Assessore Terzi | “Orari diversi e capienza ridotta | ecco la fase due dei trasporti in

Leggi su fanpage

(Di giovedì 16 aprile 2020) "Il nostro obiettivo è chiaro: trovare il modo per garantire la distanza di sicurezza sui mezzi pubblici". L'lombardo ai Traporti, Claudia Maria, è in cerca della soluzione che permetta di rispettare sul mezzi pubblici il distanziamento, una delle condizioni fondamentali indicate per fare ripartire le attività produttive. Intervistata da Fanpage.it, spiega: "Non possiamo andare da zero a cento, dal blocco totale a treni e bus affollati. Bisogna pensare a una vita diversa, in cui non usciamo tutti dalle 7 alle 9, per garantire sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante".