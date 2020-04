Un gravissimo lutto ha colpito la Rai | addio ad un grande giornalista | tutto è successo

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Gravenel mondo del giornalismo e in Rai Un nuovohala Rai e il mondo del giornalismo. Poche ore fa è venuto a mancare Franco Lauro. L’uomo aveva 58 anni ed è deceduto a Roma per un possibile infarto. Inutili gli interventi dell’ambulanza, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ilè stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma. Appassionato in particolar modo di calcio e basket, Franco Lauro esperto è stato protagonista di numerose telecronache e negli ultimi anni era alla conduzione del noto programma Rai Sport. In tanti gli hanno dato l’ultimo saluto, tra cui la sua collega Paola Ferrari, che è rimasta senza parole. “Una perdita improvvisa e soprainaspettata, un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. Non posso ...