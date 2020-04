Piemonte, le morti non si fermano ma la giunta minimizza (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sottovalutata all’inizio, nonostante gli allarmi, quando è esplosa hanno provato a tamponarla, ma senza un piano né un protocollo è prevalsa la confusione. Parliamo delle Rsa in Piemonte, che si sono trasformate in focolai ingestibili di Covid-19. E non bastano per normalizzarla le toppe comunicative dell’Unità di Crisi «nel 90 per cento dei casi nelle Rsa del Piemonte non si è trovata la situazione grave che veniva paventata», né le rassicurazioni l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi: «Nessuna intempestività da … Continua L'articolo Piemonte, le morti non si fermano ma la giunta minimizza proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus : 248 morti nelle Rsa del Piemonte e il 30% di positivi

Coronavirus Piemonte - ultime notizie : morti - contagiati al 14 aprile

PIEMONTE TERZA REGIONE PER CASI E MORTI CORONAVIRUS/ Cirio “Epidemia iniziata tardi” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sottovalutata all’inizio, nonostante gli allarmi, quando è esplosa hanno provato a tamponarla, ma senza un piano né un protocollo è prevalsa la confusione. Parliamo delle Rsa in, che si sono trasformate in focolai ingestibili di Covid-19. E non bastano per normalizzarla le toppe comunicative dell’Unità di Crisi «nel 90 per cento dei casi nelle Rsa delnon si è trovata la situazione grave che veniva paventata», né le rassicurazioni l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi: «Nessuna intempestività da … Continua L'articolo, lenon sima laproviene da il manifesto.

fattoquotidiano : DUE REGIONI DA COMMISSARIARE “Salvini dice che l’apertura di un’inchiesta sui morti nelle Rsa lombarde è di pessim… - TgrPiemonte : #Coronavirus, i primi dati sulle case di riposo. Al 31 marzo nelle Rsa del Piemonte ci sono stati 407 morti in più… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte. Non scende la curva dei decessi: altri 95 morti (2064 in totale). I positivi salgono a 18… - Ari_seme : RT @StampaTorino: Coronavirus, il bollettino: oltre 2 mila morti in Piemonte dall’inizio dell’epidemia - DanesiSimonetta : RT @fattoquotidiano: DUE REGIONI DA COMMISSARIARE “Salvini dice che l’apertura di un’inchiesta sui morti nelle Rsa lombarde è di pessimo g… -