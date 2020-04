L’estate potrebbe non sconfiggere il Covid-19 ma rallentarne la diffusione (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nella lunga ed estenuante battaglia contro il nuovo coronavirus, una delle speranze della comunità scientifica è riposta nell’arrivo della bella stagione. Il caldo può davvero bloccare la diffusione del Covid-19, come già accaduto per la Sars a cavallo tra il 2002 e il 2003. Al momento non ci sono certezze ma soltanto supposizioni, dunque è doveroso utilizzare il condizionale? Gli esperti sono spaccati a metà: da una parte troviamo chi ritiene che le alte temperature saranno preziose alleate; dall’altra ci sono quelli che sostengono che in estate possa cambiare davvero poco. La verità potrebbe essere nel mezzo. Vero: magari il caldo non eliminerà del tutto Covid-19, ma almeno potrebbe rallentarne la diffusione. A questo proposito è interessante leggere quanto scritto dal Wall Street Journal, secondo il quale le ... Leggi su it.insideover Come potrebbe essere l’estate ai tempi del Coronavirus - box in plexiglass tra gli ombrelloni : “Così garantiamo la sicurezza e facciamo ripartire il Paese” [FOTO]

Coronavirus - Lopalco : “Spero che l’estate sia molto calda - potrebbe aiutare a ridurre la circolazione del virus”

