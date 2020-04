La Lombardia chiede a Conte la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio Buffagni

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In una nota diffusa oggi, mercoledì 15 aprile, Regioneha annunciato la volontà dire al Governo l’autorizzazione a riaprire le attivitàa partire dal 4. Ma l’esecutivo dal canto suo frena: ci vuole un piano articolato, spiegano fonti di Palazzo Chigi, altrimenti si rischia che il contagio riprenda. Arriva un duro attacco al governatore lombardo Fontana soprattutto da parte del viceministro allo Sviluppo economico, Stefano. “La richiesta della Regionedi avere il via libera alle attivitàa partire dal 4è un errore”, scrive l’esponente Cinque stelle del governo. “Da sempre – aggiunge il viceministro – il governatore lombardo Attilio Fontana ha sostenuto una linea rigorosa e fortemente restrittiva e invece oggi, ...

Così come il sindaco di Brescia anche il Presidente della Provincia, Samuele Alghisi, chiede alla Regione più chiarezza sui dati dei tamponi fatti ... soprattutto nelle zone più colpite della ...Un'ulteriore prededuzione è stata prevista per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna per due settimane aggiuntive di cassa. I nostri rilievi sono stati dunque utili a una riformulazione del riparto piu' ...