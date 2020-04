John Travolta ricorda il figlio Jett che avrebbe compiuto 28 anni: «Ti vogliamo bene» (Di mercoledì 15 aprile 2020) «Buon compleanno Jetty, ti vogliamo bene». John Travolta con un post su Instagram ha voluto ricordare il figlio Jett, morto a 17 anni il 2 gennaio 2009, nel giorno che sarebbe stato quello del suo ventottesimo compleanno. Accompagnando le parole con una tenera immagine in cui padre e figlio si sorridono guardandosi negli occhi. Leggi su vanityfair John Travolta sarà il villain della serie comica MacGruber?

«Buon compleanno Jetty, ti vogliamo bene». John Travolta con un post su Instagram ha voluto ricordare il figlio Jett, morto a 17 anni il 2 gennaio 2009, nel giorno che sarebbe stato quello del suo ventottesimo compleanno. Accompagnando le parole con una tenera immagine in cui padre e figlio si sorridono guardandosi negli occhi.

Ogni anno John Travolta e la moglie Kelly Preston ricordano il figlio Jett nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo, scomparso 11 anni fa, il 13 aprile avrebbe compiuto 28 anni. Affetto da autismo è ...

John Travolta ricorda il figlio Jett che avrebbe compiuto 28 anni: «Ti vogliamo bene»

Oltre a Jett, John Travolta e Kelly Preston avevano già un’altra figlia, Ella Bleu, che oggi ha 20 anni, mentre poco più di un anno dopo la morte del ragazzo la coppia ha avuto un altro figlio, ...

