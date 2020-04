"I giornalisti del Tirreno devono essere presi a bastonate": Ordine scrive al Prefetto e al Viminale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo le aggressioni ai danni di due giornalisti del Tirreno a Livorno e di un terzo giornalista del Corriere Fiorentino a Firenze l'Ordine dei giornalisti scrive al Prefetto di Livorno e all'Osservatorio del Viminale. "Dopo le aggressioni ai danni di due colleghi - scrive Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana - un nuovo campanello d’allarme ci induce a chiedere un intervento risoluto da parte delle autorità a difesa dai giornalisti in Toscana. Leggiamo su Facebook un’esternazione di un signore che afferma “che i giornalisti del Tirreno andrebbero presi a bastonate dalla mattina quando si svegliano alla sera quando vanno a dormire”. Lo stesso conclude affermando che i cani sono “comunque sempre migliori dei giornalisti del Tirreno”. "Occorre contrastare subito - aggiunge Bartoli - e in maniera ... Leggi su iltirreno.gelocal "I giornalisti del Tirreno devono essere presi a bastonate" : Ordine scrive al Prefetto e al Viminale

«I giornalisti del Tirreno vanno presi a bastonate». Ancora minacce : basta

"I giornalisti del Tirreno devono essere presi a bastonate" : Ordine scrive al Prefetto e al Viminale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo le aggressioni ai danni di duedela Livorno e di un terzo giornalista del Corriere Fiorentino a Firenze l'deialdi Livorno e all'Osservatorio del Viminale. "Dopo le aggressioni ai danni di due colleghi -Carlo Bartoli,dente dell'deidella Toscana - un nuovo campanello d’allarme ci induce a chiedere un intervento risoluto da parte delle autorità a difesa daiin Toscana. Leggiamo su Facebook un’esternazione di un signore che afferma “che idelandrebberodalla mattina quando si svegliano alla sera quando vanno a dormire”. Lo stesso conclude affermando che i cani sono “comunque sempre migliori deidel”. "Occorre contrastare subito - aggiunge Bartoli - e in maniera ...

NicolaPorro : L' #FMI fa sapere che l'#Italia perderà il 9% del #Pil. Toc Toc #Patuelli: il fondo di garanzia potrà valere massim… - stanzaselvaggia : La letterina passivo-aggressiva al personale del direttore sanitario dell’ormai famosa clinica di Piacenza che chia… - myrtamerlino : Berlino investa risorse (europee o non, fa lo stesso) per un corso di deontologia professionale per i giornalisti del #DieWelt #covid-19 #Ue - SmordiRita : RT @giuliomeotti: Dopo l’America, anche Londra e Parigi esprimono dubbi sull’origine del virus. Citofonare ai giornalisti italiani https://… - ALESSIO_ARGIOLA : @TutankhatonEdit @gianfrancopas @ricpuglisi I giornalisti VERI venivano gambizzati o ammazzati. Ora in Italia ???? i… -