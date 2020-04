Fallout 76 è rinato grazie a Wastelanders? La community accoglie molto positivamente il

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 15 aprile 2020)76 potrebbe essere stato un disastro quando è stato lanciato su PC e console nel 2018, ma da allora Bethesda ha cercato di risolvere i numerosi problemi del gioco con aggiornamenti continui e completamente gratuiti. Il nuovo updatesembra il culmine di tutto questo, con l'aggiunta di NPC umani al titolo insieme a una serie di modifiche e miglioramenti. E, fortunatamente per il publisher, ladi76 sembra aver reagitoal lancio dei nuovi contenuti.La pagina Reddit del gioco è letteralmente invasa di elogi a Bethesda, soprattutto per le nuove interazioni con gli NPC, che permettono ai giocatori di fare alcune scelte di dialogo per modellare la storia. Leggi altro...