Emergenza Covid-19, Decaro ancora contro Conte “Io le librerie non le avrei riaperte!” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Sindaco di Bari ancora una volta vuole sottolineare che la sua opinione su come avviare la fase 2 rispetto al premier Giuseppe Conte è differente. Antonio Decaro ha precisato che “Le librerie io non le avrei riaperte”. A Bari ha riaperto Laterza mentre Feltrinelli ancora no. Decaro ha poi spiegato il perché non avrebbe riaperto le librerie: “Non mi sembra che i libri siano un genere alimentare si possono anche ordinare, nel solco del decreto avevamo dato un’interpretazione che dava la possibilità di fare le consegne a domicilio, però il governo ha deciso così. Temo che questo abbia messo tutti nell’idea di poter riaprire tra poco, già stamattina ho ricevuto le telefonate dei parrucchieri che mi chiedevano quando potranno riattivarsi. Ma non sarà facile: bisognerà probabilmente ... Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - parla uno dei primi pugliesi contagiati - “Il virus voleva giocare contro di me - ma io l’ho sconfitto”

Grecia - Giappone - Bulgaria e Nuova Zelanda : i politici si tagliano lo stipendio nell’emergenza covid

Aosta. Oltre 140 mila euro dal progetto MisMi per misure di sostegno all’emergenza Covid-19 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Sindaco di Bariuna volta vuole sottolineare che la sua opinione su come avviare la fase 2 rispetto al premier Giuseppeè differente. Antonioha precisato che “Leio non leriaperte”. A Bari ha riaperto Laterza mentre Feltrinellino.ha poi spiegato il perché non avrebbe riaperto le: “Non mi sembra che i libri siano un genere alimentare si possono anche ordinare, nel solco del decreto avevamo dato un’interpretazione che dava la possibilità di fare le consegne a domicilio, però il governo ha deciso così. Temo che questo abbia messo tutti nell’idea di poter riaprire tra poco, già stamattina ho ricevuto le telefonate dei parrucchieri che mi chiedevano quando potranno riattivarsi. Ma non sarà facile: bisognerà probabilmente ...

VincenzoDeLuca : COVID-19, EMERGENZA CONTAGI FAMILIARI ?? #CORONAVIRUS: Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania,… - CottarelliCPI : In questa breve nota trovate un confronto delle misure di finanza pubblica adottate finora per l'emergenza #covid19… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ? Chi finanzia le frange estreme del sovranismo e dei movimenti contro Papa Francesco?… - arcanodavvero : RT @ilfoglio_it: Il virus degli altri. Così Bolsonaro, Putin e Erdogan cercano di negare l'emergenza Covid - sichei_rlst_fi : RT @cantierePRO: La nostra nuova sezione dove si parlerà di sicurezza sul lavoro e in cantiere per l'emergenza #coronavirus con linee guida… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid-19 negli ospizi di Langhe e Roero: diciannove positivi a Canale, 30 a Priocca e 38 a Govone La Stampa Cnh Industrial: donati 2 mln per coronavirus, vertici si tagliano compensi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Cnh Industrial, che gia' aveva avviato una serie di misure e iniziative in risposta all'emergenza coronavirus, ha donato 2 milioni di dollari alla Cnh ...

Coronavirus, oltre 120mila morti nel mondo. Il bilancio aggiornato

(Teleborsa) - Oltre 120mila morti nel mondo e 1.929.922 contagi. Questi i dati che emergono dal bilancio aggiornato sull'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 pubblicato dalla Johns Hopkins ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Cnh Industrial, che gia' aveva avviato una serie di misure e iniziative in risposta all'emergenza coronavirus, ha donato 2 milioni di dollari alla Cnh ...(Teleborsa) - Oltre 120mila morti nel mondo e 1.929.922 contagi. Questi i dati che emergono dal bilancio aggiornato sull'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 pubblicato dalla Johns Hopkins ...