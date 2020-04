Distrutta la fontana del Cupido a Villa Pamphilj | è il terzo atto vandalico in pochi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Questa notte ignoti si sono introdotti ae hanno distrutto i gigli delladel. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, augurandosi che siano presto trovati i colpevoli. Non è la prima volta che vandali entrano in azione nella storica, ma è la terza volta inssimo tempo.

v3rd3acqua : Giallo a Villa Pamphilj: secondo blitz dei vandali in 11 giorni, distrutta la fontana del Cupido - GPeppe34N : RT @tempoweb: Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj - - xblunotte : RT @tempoweb: Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj - - OrgoglioItalico : RT @tempoweb: Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj - - tempoweb : Distrutta dai vandali la fontana del Cupido a Villa Doria Pamphilj - -

Ultime Notizie dalla rete : Distrutta fontana

Questa notte ignoti si sono introdotti a Villa Pamphilj e hanno distrutto i gigli della fontana del Cupido. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi, augurandosi che siano presto trovati i colpevoli ...Infatti per danneggiare le opere d’arte marmoree i vandali potrebbero aver utilizzato delle tavole per passare sopra la vasca della fontana del Cupido per arrivare al centro, dove erano posizionati i ...