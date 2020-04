Coronavirus – Clubbing | discoteche e distanziamento sociale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020)– L’idea dipuò sposarsi con quella di? Sono molti tra gli appassionati di musica e tra gli avventori di locali notturni a chiederselo. Ilha sempre rappresentato per i giovani un punto cardine nella loro vita. Per gli appassionati di musica, il, non è solo sinonimo di ballo sfrenato ed eccessi, ma condivisione di idee, di interessi e di emozioni. Non per niente gli anglosassoni la chiamano “Club culture”. Se lo si guarda dalla parte degli “addetti ai lavori” ilè tuttavia anche molto altro. Dal punto di vista economico, secondo quanto emerso durante l’incontro che si è tenuto a Saint-Vincent su “Turismo e Movida 4.0: realtà italiana ed esperienze europee”, ...