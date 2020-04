Coltivazione orti privati, il sindaco di Roscigno scrive a De Luca: “Serve ordinanza regionale” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoscigno (Sa) – Disciplinare a livello normativo-regionale con un’ordinanza “ad hoc” gli spostamenti per i contadini e le famiglie di coltivare gli orti privati collocati a distanza rispetto alle proprie abitazioni. È quanto chiede, nero su bianco, in una missiva indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco della città di Roscigno, Pino Palmieri. Missiva nella quale Palmieri sottolinea l’importanza fondamentale che riveste l’agricoltura non solo a carattere aziendale ma anche livello familiare e privato per i comuni montani. Coltivazione-lavorazione di appezzamenti agricoli privati collocati a distanza rispetto alle abitazioni dei cittadini che è consentita nell’ambito delle normative nazionali di contrasto al contagio dal covid-19, ma che è invece vietata ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Disciplinare a livello normativo-regionale con un’“ad hoc” gli spostamenti per i contadini e le famiglie di coltivare glicollocati a distanza rispetto alle proprie abitazioni. È quanto chiede, nero su bianco, in una missiva indirizzata al presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ildella città di, Pino Palmieri. Missiva nella quale Palmieri sottolinea l’importanza fondamentale che riveste l’agricoltura non solo a carattere aziendale ma anche livello familiare e privato per i comuni montani.-lavorazione di appezzamenti agricolicollocati a distanza rispetto alle abitazioni dei cittadini che è consentita nell’ambito delle normative nazionali di contrasto al contagio dal covid-19, ma che è invece vietata ...

