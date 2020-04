Antonella Elia choc al GF Vip mi sono giocata la mia carriera (Di mercoledì 15 aprile 2020) Antonella Elia è stata sicuramente una delle protagoniste del “Grande Fratello Vip”, fra polemiche e discussioni. La sua partecipazione al reality, secondo lei, non l’aiuterà nella futura carriera televisiva: “Penso che questa ha spiegato in un’intervista a “Chi” sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”. A condurla fra i reclusi non è stata la vanità: “Vanità no. Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare”. Con i coinquilini ha avuto un buon rapporto con Adriana volpe, che ha già risentito “Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica”, mentre con le altre le cose non sono andate per il meglio: “Rita Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e ... Leggi su musicaetesti.myblog Antonella Elia rivelazione bomba : “Ho un debito con…”

GfVip 2020 - Antonella Elia choc : «La fine della mia carriera. Mi sono esposta con le mie miserie e le bassezze»

Antonella Elia : “Col Grande Fratello Vip è finita la mia carriera” – VIDEO (Di mercoledì 15 aprile 2020)è stata sicuramente una delle protagoniste del “Grande Fratello Vip”, fra polemiche e discussioni. La sua partecipazione al reality, secondo lei, non l’aiuterà nella futuratelevisiva: “Penso che questa ha spiegato in un’intervista a “Chi” sia la fine della miaperché miesposta con le mie miserie e le mie bassezze”. A condurla fra i reclusi non è stata la vanità: “Vanità no. Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare”. Con i coinquilini ha avuto un buon rapporto con Adriana volpe, che ha già risentito “Adriana Volpe,felice di aver trovato un’amica”, mentre con le altre le cose nonandate per il meglio: “Rita Rusic dice cheanaffettiva, invece mi attacco alle persone e ...

voilaloves : RT @vincycernic95: Venerdì 17 Aprile 2020 giornata mondiale delle asfaltate bollenti in diretta su Instagram Regia: Rivista Chi Guest Star… - celineILOVEYOU2 : RT @theplace65: #gfvip Io comunque vorrei fare un applauso ad Antonella Elia che ha sgamato tutti nella casa del gf,a partire da clizia fin… - commentatricet1 : RT @vincycernic95: Venerdì 17 Aprile 2020 giornata mondiale delle asfaltate bollenti in diretta su Instagram Regia: Rivista Chi Guest Star… - FilmNewsItaly : - vincycernic95 : Venerdì 17 Aprile 2020 giornata mondiale delle asfaltate bollenti in diretta su Instagram Regia: Rivista Chi Guest… -