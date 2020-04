Uomini e Donne: ecco la nuova formula (Di martedì 14 aprile 2020) Gemma Galgani e Giovanna Abate Uomini e Donne sta per tornare ma non sarà lo stesso. Il dating show di Maria De Filippi riaprirà i battenti – a partire da lunedì 20 aprile - con un’inedita formula, adatta alla situazione di emergenza che ne aveva determinato l’interruzione lo scorso 15 marzo. Protagoniste di questa versione 2.0 della trasmissione saranno Gemma Galgani (dama del trono over) e Giovanna Abate (tronista della versione ‘classica’ e già coinvolta nella conoscenza di due corteggiatori, Alessandro Graziani e Sammy Hassan), che proveranno a cercare l’anima gemella in maniera diversa dal solito. Le due Donne, infatti, passeranno del tempo davanti ad un computer (nel rispetto delle misure di sicurezza) e riceveranno via e-mail confidenze, paure, approcci sentimentali e corteggiamenti dai rispettivi ... Leggi su davidemaggio Uomini e donne : Maria De Filippi punta su Gemma e Giovanna

Uomini e Donne torna con Gemma e Giovanna : il nuovo format

Uomini e Donne torna in onda il 20 aprile e cambia format : ecco le novità – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) Gemma Galgani e Giovanna Abatesta per tornare ma non sarà lo stesso. Il dating show di Maria De Filippi riaprirà i battenti – a partire da lunedì 20 aprile - con un’inedita, adatta alla situazione di emergenza che ne aveva determinato l’interruzione lo scorso 15 marzo. Protagoniste di questa versione 2.0 della trasmissione saranno Gemma Galgani (dama del trono over) e Giovanna Abate (tronista della versione ‘classica’ e già coinvolta nella conoscenza di due corteggiatori, Alessandro Graziani e Sammy Hassan), che proveranno a cercare l’anima gemella in maniera diversa dal solito. Le due, infatti, passeranno del tempo davanti ad un computer (nel rispetto delle misure di sicurezza) e riceveranno via e-mail confidenze, paure, approcci sentimentali e corteggiamenti dai rispettivi ...

LegaSalvini : ??Ritornano gli sbarchi a Portopalo: in 77 dal Mali, tutti uomini Sono arrivati all’alba con un gommone. Niente donn… - Radio3tweet : Abbiamo tutti bisogno di #BelleStorie: da oggi e fino al 30 aprile, sei storici raccontano le vite di 40 resistenti… - carlosibilia : C'è chi sta combattendo questa battaglia in prima linea. A loro va il nostro grazie ma deve anche andare il giusto… - NichoPelle : RT @mattia_mordenti: Comunque un consiglio per le donne: diffidate da quegli uomini che vi promettono il sesso migliore, che si credono la… - mattia_mordenti : Comunque un consiglio per le donne: diffidate da quegli uomini che vi promettono il sesso migliore, che si credono… -