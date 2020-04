Supermercati chiusi il 25 aprile e 1 maggio a Roma e nel Lazio (Di martedì 14 aprile 2020) Il 25 aprile e 1 maggio, così com'è stato a Pasqua e Pasquetta, i Supermercati resteranno chiusi. L'ordinanza della Regione Lazio per il contenimento del coronavirus ha inoltre prorogato la riduzione degli orari di apertura almeno fino al 3 maggio. Posticipata la riapertura delle librerie, non oggi ma il 20 aprile. Leggi su fanpage Ordinanza della Regione - chiusi negozi e supermercati a Pasqua e Pasquetta; aperte solo farmacie e edicole

