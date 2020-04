Ripartenza Bundesliga: inizio 9 maggio e fine 21 giugno, in stadi rigorosamente chiusi (Di martedì 14 aprile 2020) Dallo scorso 6 aprile i club che lo desiderano possono allenarsi quasi regolarmente: gruppi limitati, nessun contatto diretto ma sedute con la palla, atletiche, in palestra e fisioterapia. La Bundesliga si sta già preparando al ritorno in campo che potrebbe venire annunciato venerdì: al via il 9 maggio, fino al 21 giugno. Con stadi chiusi e accessi contenuti a un ristretto numero di persone. Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) Dallo scorso 6 aprile i club che lo desiderano possono allenarsi quasi regolarmente: gruppi limitati, nessun contatto diretto ma sedute con la palla, atletiche, in palestra e fisioterapia. Lasi sta già preparando al ritorno in campo che potrebbe venire annunciato venerdì: al via il 9, fino al 21. Cone accessi contenuti a un ristretto numero di persone.

Mentre in Italia il calcio si interroga se sia legittimo tornare almeno ad allenarsi in attesa di riprendere la stagione, in Germania il dado è già stato tratto prima di Pasqua. I club che lo ...

Bundesliga e leghe minori sono state fermate a metà marzo a causa dell'emergenza coronavirus ed ora i club sperano in una ripartenza a porte chiuse a partire da maggio per portare così a termine la ...

