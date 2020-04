Pioggia sulla penisola nel week end

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 14 aprile 2020) Roma - La stessa depressione atlantica responsabile di un ritorno dell'anticiclone sub tropicale sarà l'artefice di un nuovo peggioramento sull'Italia atteso nelend. L'aria calda richiamata dal nord Africa in una prima fase andrà a irrobustire il campo di alta pressione presente sul bacino centrale del mediterraneo portando due o tre giornate di tempo stabile e soleggiato con temperature via via più miti, poi inesorabilmente con lo spostamento del vortice atlantico verso l'Inghilterra, la perturbazione ad esso associata si avvicinerà all'Italia portando sempre più nubi e le prime piogge. Evoluzione: orientativamente il guasto dovrebbe avvenire nella giornata del sabato ma con qualche disturbo già dal venerdì. I fenomeni, ancora da valutare pienamente, non sarebbero particolarmente significativi e interesserebbero soprattutto le ...