Ostia | trans si apparta con cliente a Pasquetta | polizia scopre che è ricercata per

(Di martedì 14 aprile 2020) La scoperta è stata fatta dagli agenti dellaLocale dopo aver portato la prostituta negli uffici per il fotosegnalamento. Trovata in macchina con unnonostante le disposizioni per il contenimento del coronavirus, è stata arrestata appena è emerso che eraper reati molto gravi.

Due persone sono state fermate nel giorno di Pasquetta dalla Polizia Locale di Roma Capitale durante i consueti controlli per verificare l'osservanza delle disposizioni per il contenimento della ...In particolare, nell’ambito dei controlli predisposti dal comando generale per verificare l’osservanza delle disposizioni che limitano la diffusione del contagio da coronavirus, una pattuglia ha ...