Omicidio a Villa Saviola, uomo morto in casa con il cranio fracassato: fermata coppia di vicini (Di martedì 14 aprile 2020) Omicidio. I carabinieri hanno posto in stato di fermo una coppia di cittadini indiani di Villa Saviola di Mottegiana nel Mantovano, ritenuta indiziata di Omicidio per aver ucciso un vicino di casa, loro connazionale Rajiv Kumar, trovato senza vita ieri sera con il cranio fracassato e diverse ferite sul corpo. Una coppia di coniugi di Villa Saviola di Mottegiana è stata fermata dai carabinieri perché sospettata di essere responsabile dell'Omicidio di un loro vicino. I militari sono intervenuti questa mattina, Lunedì dell'Angelo e giornata di Pasquetta, nell'abitazione del Mantovano, per portarli in caserma e sottoporli ad interrogatorio e sono stati condotti nel carcere di Mantova. Secondo le informazioni apprese si tratta di S.S un quarantacinquenne e K.N. una trentaduenne, di nazionalità indiana, che si trovano in Italia regolarmente.

