Monte di Procida | attivato il progetto “Monte di Procida” solidale

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – L’Emergenza Sanitaria Covid -19 si è trasformata in una vera e propria crisi economica e sociale per tantissime famiglie. Il Comune didi, in sinergia con la cittadinanza, ha deciso di intervenire attraverso ildi” ovvero una raccolta fondi on line da destinare all’acquisto di generi di prima necessità per chi versa in una situazione di disagio e difficoltà. Collegandosi al sito https://www.retedeldono.it/it/progetti/comune--di--di-è possibile eseguire la propria donazione in maniera molto semplice. Le donazioni si possono effettuare con Carta di Credito, PayPal, Satispay, e con bonifico bancario attivo per le donazioni superiori a 50 euro. Ognuno di noi può e deve fare la propria ...