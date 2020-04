L'Italia non può chiedere solidarietà all'Ue e poi chiudere i porti (Di martedì 14 aprile 2020) Nelle ore in cui le più alte cariche della Repubblica Italiana si appellano alla “Europa” perché pratichi uno dei suoi pilastri - la solidarietà -, il nostro governo decide di chiudere i propri porti perché “posti non sicuri”. Parrebbe una delle tante storielle che si mettono in giro per screditare la povera Italia vittima del rigorismo teutonico che di questi tempi si manifesta con la faccia di bronzo tipica degli olandesi, ma invece è quel che nelle prossime ore dovrebbe entrare nell’ennesimo decreto legge per gestire l’emergenza sanitaria di questi mesi.Su iniziativa dei Ministri De Micheli (trasporti), Di Maio (Esteri), Speranza (Salute) e Lamorgese (Interno) il decreto prevede che “per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ... Leggi su huffingtonpost Meteo Italia : torna l'anticiclone - dal FREDDO al CALDO. Ma non durerà

Ministra De Micheli : “Ong straniere chiedano aiuto ai loro governi - non possono gravare sull’Italia”

Italiana che lavora in un parco Disney negli Usa a TPI : “Devo lasciare alloggio ma non posso tornare in Italia in sicurezza” (Di martedì 14 aprile 2020) Nelle ore in cui le più alte cariche della Repubblicana si appellano alla “Europa” perché pratichi uno dei suoi pilastri - la; -, il nostro governo decide dii propriperché “posti non sicuri”. Parrebbe una delle tante storielle che si mettono in giro per screditare la poveravittima del rigorismo teutonico che di questi tempi si manifesta con la faccia di bronzo tipica degli olandesi, ma invece è quel che nelle prossime ore dovrebbe entrare nell’ennesimo decreto legge per gestire l’emergenza sanitaria di questi mesi.Su iniziativa dei Ministri De Micheli (tras), Di Maio (Esteri), Speranza (Salute) e Lamorgese (Interno) il decreto prevede che “per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ...

EnricoLetta : Bilancio di Pasqua a grandi cifre; dei tanti controllati è stato multato il 5% che rappresenta meno di 0,02% degli… - Rinaldi_euro : Carta canta e Conte non può tacere sulle accuse di Bechis- Secolo d'Italia - matteosalvinimi : #Salvini: Si possono recuperare i 14 miliardi che sono stati versati al MES? Sì. E se sommiamo versamenti passati a… - antoniopisapia5 : RT @La_manina__: In Lombardia un positivo ogni 3 test. Resta di fatto il focolaio d'Italia. Ma non si potrebbe togliere ogni delega a Font… - magicaGrmente22 : @HuffPostItalia l'Italia non deve chiedere ma andarsene. Siete giornalisti ? Fate il vostro dovere : iniziate a mo… -