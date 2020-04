“In questi giorni…”. Gemma Galgani e una cicatrice che non guarisce: fiumi di lacrime per lui (Di martedì 14 aprile 2020) In attesa di vedere le nuove puntate del trono over, Gemma Galgani continua a far parlare di sé. La dama, sempre al centro del gossip, ha fatto parlare di sé in questa stagione per il suo rapporto con Jean Luis Ciano. Il cavaliere che, dopo la fine della storia con Giorgio Manetti (e la parentesi Marco Firpo), sembrava potesse ripotare il sorriso sul volto di Gemma Galgani. Gemma Galgani che ha confessato di essersi sentita molto sola in questi giorni e la ‘quarantena’ obbligata non ha fatto altro che peggiorare questa sensazione di solitudine. Già prima della sospensione del trono over, Gemma Galgani si era lamentata della mancanza di nuovi corteggiatori, forse a causa degli attacchi di Tina Cipollari. La dama torinese, infatti, ha sempre accusato la vamp opinionista di spaventare i suoi cavalieri. Continua dopo la foto L’insofferenza di Gemma ... Leggi su caffeinamagazine Telese - questione Gepos. “Insieme e oltre” contro Carofano : “Cosa ci sta a fare”?

Bianca Guaccero in costume - la foto indigna il web : “In questi giorni di dolore è volgare”

Britney Spears contro gli hater : “In tempi come questi imparate a essere gentili - non bullizzate” (Di martedì 14 aprile 2020) In attesa di vedere le nuove puntate del trono over,continua a far parlare di sé. La dama, sempre al centro del gossip, ha fatto parlare di sé in questa stagione per il suo rapporto con Jean Luis Ciano. Il cavaliere che, dopo la fine della storia con Giorgio Manetti (e la parentesi Marco Firpo), sembrava potesse ripotare il sorriso sul volto diche ha confessato di essersi sentita molto sola ingiorni e la ‘quarantena’ obbligata non ha fatto altro che peggiorare questa sensazione di solitudine. Già prima della sospensione del trono over,si era lamentata della mancanza di nuovi corteggiatori, forse a causa degli attacchi di Tina Cipollari. La dama torinese, infatti, ha sempre accusato la vamp opinionista di spaventare i suoi cavalieri. Continua dopo la foto L’insofferenza di...

gualtierieurope : Grazie a @INPS_it e a tutti i lavoratori impegnati, anche in questi giorni di festa, per erogare al più presto le m… - ItaliaViva : 'Io sono per i test sierologici, per l'uso di guanti e mascherine e del rispetto delle distanze. Rispetti tutti que… - BarillariM5S : Quelli che vorrebbero 'salvarci' dal coronavirus...sono gli stessi che in tutti questi anni hanno tagliato posti le… - milos948 : @Ringhio42525818 @SoniaLaVera GOVERNO SEMPRE PEGGIO. Evidentemente la questione è politica e strumentale visto che… - JantasOO : @LucaTwiVive @Mzucchiatti95 Ma chi è che ha fatto meglio di lui? Pelè che non ha mai giocato in Europa? Maradona ch… -

Ultime Notizie dalla rete : “In questi Proteine ​​del latte Mercato 2020-2029 Ultimo rapporto di ricerca completo in PDF di MarketResearch.Biz Il Mio Furgone