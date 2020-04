In Liguria Toti riapre stabilimenti balneari e nautica (Di martedì 14 aprile 2020) “Noi abbiamo cercato di interpretare il Dpcm per riaprire lentamente alcune attività territoriali”. Spiega così il governatore ligure Giovanni Toti in un’intervista al Corriere della Sera la sua idea di prevedere aperture più che nel resto d’Italia. Perché, dice, “il decreto del presidente del Consiglio dei ministri parla di manutenzione degli stabilimenti industriali” e pertanto “noi abbiamo inteso la manutenzione di ristoranti sulla spiaggia, chioschi e, soprattutto, stabilimenti balneari per la manutenzione e il montaggio delle strutture”.E sulle prossime vacanze estive il governatore ligure afferma che “bisogna dare la possibilità a queste strutture di lavorare, del resto lo fanno all’aria aperta, in economia, a conduzione familiare” e parlando della sua terra aggjunge ... Leggi su huffingtonpost In Liguria riaprono alcuni cantieri - l’annuncio del governatore Toti : “Colmate lacune del governo”

Toti : «In Liguria riaprire alcuni cantieri» Sale lo scontro tra governo e Regioni Chiudere o ripartire? L’Italia è divisa

