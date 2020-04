Il Volo, Gianluca Ginoble fa una rivelazione: “Vado a fare una…” (Di martedì 14 aprile 2020) Gianluca Ginoble de Il Volo, rivelazione prima di Un’avventura straordinaria: “Passeggiata in salotto!” Andrà in onda oggi, martedì 14 aprile 2020, in prima serata su Rai1 il concerto de Il Volo, dal titolo Un’avventura straordinaria, realizzato all’Arena di Verona il 21 settembre 2015. Oggi, dunque, a distanza di quasi cinque anni, la prima rete riproporrà lo spettacolo. E proprio qualche ora prima della messa in onda, Gianluca Ginoble su instagram ha fatto una curiosa rivelazione. Mostrandosi intento ad allacciarsi una scarpa (foto in alto), ha affermato scherzosamente: “Mi metto le scarpe e mi vado a fare una bella passeggiata… in salotto!”. Alla battuta ha allegato, ovviamente, l’hashtag #iorestoacasa. Un’avventura straordinaria, Gianluca Ginoble de Il Volo: “Memories last a ... Leggi su lanostratv Il Volo - dove è nato Gianluca Ginoble e come e quando ha conosciuto la sua fidanzata

Rimini - incidente in motocicletta : Gianluca muore dopo un volo di 100 metri (Di martedì 14 aprile 2020)de Ilprima di Un’avventura straordinaria: “Passeggiata in salotto!” Andrà in onda oggi, martedì 14 aprile 2020, in prima serata su Rai1 il concerto de Il, dal titolo Un’avventura straordinaria, realizzato all’Arena di Verona il 21 settembre 2015. Oggi, dunque, a distanza di quasi cinque anni, la prima rete riproporrà lo spettacolo. E proprio qualche ora prima della messa in onda,su instagram ha fatto una curiosa. Mostrandosi intento ad allacciarsi una scarpa (foto in alto), ha affermato scherzosamente: “Mi metto le scarpe e mi vado auna bella passeggiata… in salotto!”. Alla battuta ha allegato, ovviamente, l’hashtag #iorestoacasa. Un’avventura straordinaria,de Il: “Memories last a ...

zazoomnews : Il Volo dove è nato Gianluca Ginoble e come e quando ha conosciuto la sua fidanzata - #Gianluca #Ginoble #quando… - FerroMengoni5 : guardo le signore che si dimenano per toccare Celentano e mi viene in mente quella volta in cui al concerto de Il V… - pisysoo : Gianluca del volo è proprio gnocco - sofertweets : @rosfrant @EnricoLetta Veda il mio tweet con traduzione al volo, qui sopra in risposta a Gianluca Lo Nostro -

Ultime Notizie dalla rete : Volo Gianluca Il Volo, dove è nato Gianluca Ginoble e come e quando ha conosciuto la sua fidanzata ViaggiNews.com “Il Volo – Un’avventura straordinaria”: la scaletta, il racconto e i momenti più belli

Chi non è stato al concerto di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto all'Arena di Verona del 21 settembre 2015, ha l'opportunità di rivedere su Raiuno lo speciale "Il Volo - Un'avventura ...

CARI AMICI MUSICISTI E TEATRANTI, LA FASE DUE FACCIAMOCELA IN CASA. MA AL MASSIMO LIVELLO POSSIBILE

E queste cose sono la cultura, lo spettacolo, il piacere di una birra in compagnia, una cena al ristorante con gli amici o la famiglia, un concerto che sia in teatro, allo stadio, in un campo volo o ...

Chi non è stato al concerto di Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto all'Arena di Verona del 21 settembre 2015, ha l'opportunità di rivedere su Raiuno lo speciale "Il Volo - Un'avventura ...E queste cose sono la cultura, lo spettacolo, il piacere di una birra in compagnia, una cena al ristorante con gli amici o la famiglia, un concerto che sia in teatro, allo stadio, in un campo volo o ...