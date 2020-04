Coronavirus: in Olanda le visite ai degenti in cabine prefabbricate (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus: un’azienda in Olanda ha riconvertito cabine prefabbricate in salotti per le visite ai degenti delle case di riposo. Coronavirus: al fine di evitare i contagi con le persone più a rischio, un’azienda olandese ha riconvertito cabine prefabbricate in veri e propri salotti per le visite ai degenti delle case di riposo. Come riporta Skytg24, … L'articolo Coronavirus: in Olanda le visite ai degenti in cabine prefabbricate proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus e 5G - in Olanda ripetitori dati alle fiamme

Coronavirus in Olanda : secondo il governo se non si mostrano sintomi dopo 24 ore si è guariti dal Covid-19

Coronavirus | sconcerto dall’Olanda | “Senza sintomi dopo 24 ore? Siete guariti” (Di martedì 14 aprile 2020): un’azienda inha riconvertitoin salotti per leaidelle case di riposo.: al fine di evitare i contagi con le persone più a rischio, un’azienda olandese ha riconvertitoin veri e propri salotti per leaidelle case di riposo. Come riporta Skytg24, … L'articolo: inleaiinproviene da www.inews24.it.

Corriere : Olanda, le (incredibili) indicazioni del governo: dopo 24 ore senza sintomi siete del tutto guariti - fanpage : Olanda: per il governo se non hai sintomi da Coronavirus, sei guarito e non puoi infettare nessuno #13aprile - SkyTG24 : Coronavirus, in Olanda cabine prefabbricate per visite a - Paolino_Big : RT @covidiamo: #Coronavirus, gli Stati col maggior numero di deceduti. ????USA: 25.350 ????Italia: 21.067 ????Spagna: 18.056 ????Francia: 15.729… - LoveLaughLiveX2 : RT @covidiamo: #Coronavirus, gli Stati col maggior numero di deceduti. ????USA: 25.350 ????Italia: 21.067 ????Spagna: 18.056 ????Francia: 15.729… -