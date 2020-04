Chiuse | aperte o sul lastrico Spiagge a rischio naufragio

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Sofia Fraschini La sottosegretaria: "Andremo al mare". Ma ai balneari zero indicazioni. Il virologo: "In ferie ma solo in Italia" Lettera morta. Al momento è questa la fine che stanno facendo gli appelli dei concessionari demaniali marittimi al governo per far ripartire la stagione turistica 2020 in tutta sicurezza nonostante il Covid-19. Un settore, quello che coinvolge soprattutto gli stabilimenti balneari (ma anche i porti turistici, alberghi, campeggi...), che rappresenta ben il 13% del Pil nazionale e che, a oggi, è «completamente ignorato dal governo» denuncia al Giornale Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia Federturismo Confindustria. Quattro sono le lettere che da oltre un mese giacciono inascoltate sulle scrivanie del premier Giuseppe Conte, del commissario per l'Emergenza Angelo Borrelli e dei presidenti di Camera e ...