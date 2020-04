Vaccino covid-19: a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo (Di lunedì 13 aprile 2020) Repubblica nella sua edizione online scrive che “inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo – su 550 volontari sani – del Vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University”. L’annuncio è dell’amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo. La previsione è di “rendere utilizzabile il Vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole”. Il quotidiano riporta le dichiarazioni dell’ad. “In virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane il primo lotto del Vaccino partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani”. Inoltre è “ormai in fase finale la ... Leggi su laprimapagina Anche la Russia cerca il vaccino per Covid-19

