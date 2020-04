Real Sociedad, Zurutuza: «Non capisco perchè non ci fanno allenare» (Di lunedì 13 aprile 2020) Il centrocampista della Real Sociedad, David Zurutuza, parla della decisione di interrompere gli allenamenti degli spagnoli Il centrocampista della Real Sociedad, David Zurutuza, ha parlato dello stop degli allenamenti. Ecco le sue parole a Marca. Zurutuza – «Non capisco la decisione che è stata presa di non lasciarci andare alle strutture di Zubieta per correre, tre persone che vanno in un campo di erba di circa un ettaro. Penso che la responsabilità della Real Sociedad, al momento, sia massima, e i maggiori perdenti in caso di contagio sarebbero i giocatori e, quindi, il club stesso. Credo che ci siano norme che si adattano alla Realtà e altre che sono lontane da esso. È il mio modo discreto di mostrarti il ​​mio disagio con la decisione, niente di più, ne usciremo tutti insieme». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : la Real Sociedad vuole tornare ad allenarsi - scontro in Liga

