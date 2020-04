Mara Venier dopo Domenica In fa una confessione: “Non ce l’ho fatta” (Di lunedì 13 aprile 2020) Mara Venier fa una confessione dopo Domenica In: “Non ce l’ho fatta” dopo aver visto il piccolo Claudietto in un filmato della Pasqua dei bambini trasmesso nella puntata del 12 aprile a Domenica In Mara Venier ha rotto il silenzio sui social, parlando della sua reazione avuta in diretta: “Non ce l’ho fatta. Non mi aspettavo questa bella sorpresa. Siamo tutti più fragili e non vedere i nostri nipoti è devastante…scusate!” Lacrime vere e sincere quelle di Mara Venier a Domenica In costretta, a causa del coronavirus, come per tutti i nonni d’Italia, a non vedere il nipotino, che per lei è stato un vero e proprio miracolo arrivato in un momento fragile della sua vita a causa della perdita della madre. Continua il grande successi in termini di ascolti di Domenica In: l’ultima puntata andata in onda ha registrato ... Leggi su lanostratv Mara Venier clamorosa gaffe con Renga : c’entra Ambra

Mara Venier piange in diretta per il nipote Giulio/ "Non vederlo è devastante"

Mara Venier intervista Renga e fa una gaffe su Ambra Angiolini (Di lunedì 13 aprile 2020)fa unaIn: “Non ce l’ho fatta”aver visto il piccolo Claudietto in un filmato della Pasqua dei bambini trasmesso nella puntata del 12 aprile aInha rotto il silenzio sui social, parlando della sua reazione avuta in diretta: “Non ce l’ho fatta. Non mi aspettavo questa bella sorpresa. Siamo tutti più fragili e non vedere i nostri nipoti è devastante…scusate!” Lacrime vere e sincere quelle diIn costretta, a causa del coronavirus, come per tutti i nonni d’Italia, a non vedere il nipotino, che per lei è stato un vero e proprio miracolo arrivato in un momento fragile della sua vita a causa della perdita della madre. Continua il grande successi in termini di ascolti diIn: l’ultima puntata andata in onda ha registrato ...

VolpeWOcchiali : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MARA VENIER: HO UN'ETA' A RISCHIO MA VADO IN ONDA PER RESTITUIRE QUALCOSA AL PUBBLICO - marcoluci1 : RT @bubinoblog: MARA VENIER: HO UN'ETA' A RISCHIO MA VADO IN ONDA PER RESTITUIRE QUALCOSA AL PUBBLICO - bubinoblog : MARA VENIER: HO UN'ETA' A RISCHIO MA VADO IN ONDA PER RESTITUIRE QUALCOSA AL PUBBLICO - gaiaadds : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua -