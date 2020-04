Coronavirus in Lombardia, tornano ad aumentare i decessi (Di lunedì 13 aprile 2020) Giorgia Baroncini Aumentano anche i positivi: 1.262 in più in un giorno su un numero inferiore di tamponi effettuati. Preoccupa ancora la situazione di Milano Dopo il calo registrato ieri, tornano ad aumentare i decessi in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono morte 280 persone (ieri 110) per un totale di 10.901 vittime. "I dati di oggi non sono soddisfacenti", ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza Coronavirus. Dall'inizio della diffusione del virus cinese in regione sono stati registrati 60.314 casi, con 1.262 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.460. L'assessore ha spiegato che ieri "sono stati processati meno tamponi, solo 5.260, quindi in proporzione il numero dei positivi cresce". I ricoverati sono 12.028, 59 in ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : dimessi 36.242 in Lombardia - +956 in un giorno

Coronavirus - in Lombardia “dal 21 aprile 20 mila test sierologici al giorno per certificare l’immunità”

Coronavirus : dimessi 36.242 in Lombardia - +956 in un giorno (Di lunedì 13 aprile 2020) Giorgia Baroncini Aumentano anche i positivi: 1.262 in più in un giorno su un numero inferiore di tamponi effettuati. Preoccupa ancora la situazione di Milano Dopo il calo registrato ieri,adin. Nelle ultime 24 ore sono morte 280 persone (ieri 110) per un totale di 10.901 vittime. "I dati di oggi non sono soddisfacenti", ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza. Dall'inizio della diffusione del virus cinese in regione sono stati registrati 60.314 casi, con 1.262 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 1.460. L'assessore ha spiegato che ieri "sono stati processati meno tamponi, solo 5.260, quindi in proporzione il numero dei positivi cresce". I ricoverati sono 12.028, 59 in ...

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - SkyTG24 : #Coronavirus. Trovare l'amuchina sul mercato non è facile. Così nasce #Polichina, l'igienizzante del #Politecnico d… - mante : Al di là dell’inopportunità di pubblicare messaggi del genere in questo momento è un inno alla sanità privata. Che… - CretellaRoberta : RT @valy_s: Sintesi di giornata #COVID19: 566 morti 3.153 nuovi positivi #coronavirus Diminuzione pazienti in T.I. Ma aumento ricoveri. In… - Alberto00766701 : RT @valy_s: Sintesi di giornata #COVID19: 566 morti 3.153 nuovi positivi #coronavirus Diminuzione pazienti in T.I. Ma aumento ricoveri. In… -