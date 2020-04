‘Uomini e Donne’ | registrata la prima puntata del nuovo format | il videomessaggio di

Leggi su isaechia

(Di domenica 12 aprile 2020) Il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è andato in pausa a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il nostro paese. Le ultime puntate delle due versioni del programma erano andate in onda per l’ultima volta martedì 11 marzo per il Trono Classico e venerdì 13 marzo per il Trono Over. Nei giorni scorsi il canale Wittytv aveva dato un importante annuncio, lanciando unriadattamento del programma e coinvolgendo in primo luogo Gemma Galvani e Giovanna Abate. Alle due, infatti, è stata data l’opportunità di poter continuare a conoscere i loro spasimanti con un corteggiamento verbale. Solo pochi giorni fa è stata ufficializzata anche la data d’inizio deldi Uomini e Donne al tempo del Coronavirus: il programma così rivisitato andrà in onda a partire ...