I 156 migranti della Alan Kurdi in quarantena (Di domenica 12 aprile 2020) I 156 migranti recuperati dalla Alan Kurdi saranno trasferiti nelle prossime ore su una nave sulla quale saranno trasferiti per trascorrere la quarantena. Le operazioni avverranno con il supporto della Guardia Costiera, ma non ci sarà alcuno sbarco sul territorio italiano. È quanto prevede un provvedimento firmato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, su richiesta del ministro delle Infrastrutture. Attualmente, la nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye si trova al largo delle coste occidentali della Sicilia. migranti, la nave Sea Watch 3 attracca a Messina con 194 persone a bordo L'equipaggio della Sea Watch 3 rimarrà a bordo nella nave in quarantena. Si attendono informazioni sullo sbarco dei 194 migranti salvati al largo della Libia. I 156 migranti della Alan Kurdi in quarantena ... Leggi su blogo Migranti - i 156 della Alan Kurdi in nave quarantena. E a Pozzallo attracca gommone con cento a bordo

