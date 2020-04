Don Mattia Ferrari, chi è il prete andato in missione sulla Mare Jonio (Di domenica 12 aprile 2020) Don Mattia Ferrari è il sacerdote di Nonantola (Modena) che ha viaggiato a bordo della Mare Jonio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Non ha neppure trent’anni, ed è un “semplice” sacerdote di provincia, ma Don Mattia Ferrari ha coraggio ed energia da vendere e ha già fatto molto parlare di … L'articolo Don Mattia Ferrari, chi è il prete andato in missione sulla Mare Jonio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Mattia : 750mila euro per donne che hanno subito violenza

Uomini e Donne - Mattia Marciano e Carolina Stramare : com’è finita la storia

Clizia Incorvaia presenta il fratello Mattia. I social esplodono : “Complimenti alla mamma” (Di domenica 12 aprile 2020) Donè il sacerdote di Nonantola (Modena) che ha viaggiato a bordo della. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Non ha neppure trent’anni, ed è un “semplice” sacerdote di provincia, ma Donha coraggio ed energia da vendere e ha già fatto molto parlare di … L'articolo Don, chi è ilinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MicheleMizzoni : RT @chetempochefa: ?? Domani vi aspettiamo già alle 19.40 da @fabfazio per #CTCF con Don Mattia Ferrari, @AntDiBella con i corrispondenti Ra… - LoPasquali : RT @chetempochefa: ?? Domani vi aspettiamo già alle 19.40 da @fabfazio per #CTCF con Don Mattia Ferrari, @AntDiBella con i corrispondenti Ra… - LeddiMarco : RT @chetempochefa: ?? Domani vi aspettiamo già alle 19.40 da @fabfazio per #CTCF con Don Mattia Ferrari, @AntDiBella con i corrispondenti Ra… - sorrisodolce : @Mattia_Fenu @dDinoPirri È come il bianco, porta luce ovunque. Santa Pasqua, don Dino! - AleLizzio : @Mattia_Fenu @dDinoPirri Sei forte, Don -

Ultime Notizie dalla rete : Don Mattia Don Mattia Ferrari, chi è il prete andato in missione sulla Mare Jonio ViaggiNews.com Don Mattia Ferrari, chi è il prete andato in missione sulla Mare Jonio

Don Mattia Ferrari è il sacerdote di Nonantola (Modena) che ha viaggiato a bordo della Mare Jonio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Non ha neppure trent’anni, ed è un “semplice” sacerdote ...

Sassari, l'Emporio della solidarietà: «Richieste raddoppiate ma uniti ce la faremo»

Il centro di San Paolo cambia faccia ma non si snatura. Mattia Mulas: «Tante le nuove esigenze, coordiniamoci per non sprecare» ...

Don Mattia Ferrari è il sacerdote di Nonantola (Modena) che ha viaggiato a bordo della Mare Jonio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Non ha neppure trent’anni, ed è un “semplice” sacerdote ...Il centro di San Paolo cambia faccia ma non si snatura. Mattia Mulas: «Tante le nuove esigenze, coordiniamoci per non sprecare» ...