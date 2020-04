Coronavirus: in Lombardia +1.460 positivi, calano ricoveri (-57) (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono 59.052 positivi al Coronavirus oggi, 1.460 in più rispetto a ieri, un po’ meno dei +1.544 del giorno prima. calano i ricoveri generici in ospedale, con 57 posti liberati nella regione. Secondo gli ultimi dati della Regione illustrati dall’assessore Giulio Gallera, i tamponi processati ieri sono stati 9.530. “Nelle scorse settimane ne facevano 5mila, 6mila”, ha ricordato l’assessore. “C’è una crescita costante, ma il dato molto positivo è il calo dei ricoverati”. Il numero dei dimessi è 1.405. L'articolo Coronavirus: in Lombardia +1.460 positivi, calano ricoveri (-57) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Bollettino coronavirus Lombardia/ Video conferenza stampa - Gallera : +110 morti

Coronavirus : in Lombardia da ieri 110 morti - ‘trend riduzione’

Lombardia - 59.052 contagi e 10.621 morti per Coronavirus : “Calano decessi e ricoveri” (Di domenica 12 aprile 2020) Milano, 12 apr. (Adnkronos) – Inci sono 59.052aloggi, 1.460 in più rispetto a ieri, un po’ meno dei +1.544 del giorno prima.generici in ospedale, con 57 posti liberati nella regione. Secondo gli ultimi dati della Regione illustrati dall’assessore Giulio Gallera, i tamponi processati ieri sono stati 9.530. “Nelle scorse settimane ne facevano 5mila, 6mila”, ha ricordato l’assessore. “C’è una crescita costante, ma il dato molto positivo è il calo dei ricoverati”. Il numero dei dimessi è 1.405. L'articolo: in+1.460(-57) CalcioWeb.

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - fattoquotidiano : Coronavirus, Boccia: “Cassa integrazione? Abbiamo verificato, da Lombardia nessuna richiesta. Finora domande solo d… - mammaparole3 : RT @Corriere: In Lombardia 59.052 positivi e 10.621 decessi (110 in più). Preoccupa ancora Milano - dario_7609 : RT @Corriere: In Lombardia 59.052 positivi e 10.621 decessi (110 in più). Preoccupa ancora Milano -