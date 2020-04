Coronavirus, 110 morti in Lombardia in 24 ore. “Decessi in calo, aumentano spostamenti” (Di domenica 12 aprile 2020) Sono 59.052 i contagiati in Lombardia da Coronavirus. Con un incremento di 1.460 nelle ultime ore. I dati arrivano a fronte di 205.832 (+9.530) tamponi eseguiti. Cala anche il dato dei morti. Nelle ultime 24 ore sono 110 le vittime del COVID-19 per un torale di 10.621 da inizio emergenza, dimezzate rispetto a quelle del … L'articolo Coronavirus, 110 morti in Lombardia in 24 ore. “Decessi in calo, aumentano spostamenti” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus in Lombardia : 110 nuovi morti - 343 guariti. 1460 casi accertati con quasi novemila tamponi in 24 ore

Sono 110 le persone decedute in Lombardia nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. Tante ancora ma molte meno rispetto al periodo del picco del Covid-19 e decisamente meno anche rispetto a ieri ...

