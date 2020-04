Che tempo che fa | ospiti Luca Argentero e Tiziano Ferro | stasera su Rai2

(Di domenica 12 aprile 2020), Nek e Roberto Burioni sono solo alcuni degliin collegamento,sualle 21:00, a Cheche fa. CheChe Fa di Fabio Fazio tornasucon un'altra puntata ricca die ampiamente dedicata all'emergenza Coronavirus: diversi contributi e collegamenti sul tema sono previsti sia nell'appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con CheChe Farà.della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona, saranno in esclusiva i Premi Nobel per l'Economia 2019 Esther Duflo e Abhijit Banerjee, professori presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), premiati insieme a Michael Kremer "per aver introdotto ...

Piccoli contributi ma concreti, veri, che ci consentiranno di comprare cibo e di non sbatterci la testa al muro perché quando non fatturi non incassi e se non incassi non sai proprio come fare”.Per tanti però è anche un tempo di preoccupazione per l’avvenire che si presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre conseguenze che l’attuale crisi porta con sé.