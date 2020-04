Zingaretti: dovete stare a casa, troppe persone in giro (Di sabato 11 aprile 2020) Roma – “Lancio di nuovo un appello. Dai dati che arrivano da infomobilita’ Lazio troppe persone sono in circolazione. Rischiamo di nuovo un’impennata di contagi. Ringrazio le Forze dell’Ordine per i numerosi posti di blocco, ma l’irresponsabilita’ di alcuni rischia di mettere a repentaglio tutta un’intera comunita’ e i sacrifici fatti. Il rischio contagio non e’ finito. Bisogna stare a casa”. Lo scrive su Facebook il presidente della regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo Zingaretti: dovete stare a casa, troppe persone in giro proviene da RomaDailyNews. Leggi su romadailynews (Di sabato 11 aprile 2020) Roma – “Lancio di nuovo un appello. Dai dati che arrivano da infomobilita’ Laziosono in circolazione. Rischiamo di nuovo un’impennata di contagi. Ringrazio le Forze dell’Ordine per i numerosi posti di blocco, ma l’irresponsabilita’ di alcuni rischia di mettere a repentaglio tutta un’intera comunita’ e i sacrifici fatti. Il rischio contagio non e’ finito. Bisogna”. Lo scrive su Facebook il presidente della regione Lazio e segretario del Pd, Nicola. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

rotili_luca : @NorbertoZapparo @AndreaCordobao @GiuseppeConteIT Io sto parlando di di Conte e salvini ... non di Renzi o di Zinga… - LunaRossa2019 : @fattoquotidiano Cavie umane, avanti. Non solo non dovete andare al pronto soccorso se state male ma restare a casa… - MaxCaraco : RT @imbronciato1: @GiuseppeConteIT sei un PAGLIACCIO tu #Gualtieri #DiMaio #Gentiloni #Renzi #Zingaretti #PD #5STELLE dovete scappare da… - imbronciato1 : @GiuseppeConteIT sei un PAGLIACCIO tu #Gualtieri #DiMaio #Gentiloni #Renzi #Zingaretti #PD #5STELLE dovete scapp… - agencyboardj : @nzingaretti @colonna_studio SALVIAMO L’ITALIA NO L’EUROPA MAI POSSIBILE CHE SIETE SUCCUBE DELLA GERMANIA AVETE FAT… -