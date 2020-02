Marco Berry: oggi, altezza, onlus, figlia (Di martedì 11 febbraio 2020) Illusionista, conduttore tv, iena. Conosciamo meglio Marco Berry.Nato a Torino il 12 aprile 1963 e nato come Marco Marchisio, Berry è un illusionista e conduttore televisivo che ha mosso i primi passi come mago in Bim Bum Bam negli anni Ottanta, Successivamente l'approdo a Scherzi a Parte e soprattutto a Le Iene. Appassionato di temi sociali, nel 2003 Italia 1 gli affida la conduzione di Invisibili, un format che indaga sulle vite degli homeless. Nel 2010 è uno degli inviati di Mistero. Due anni dopo guida il game show Cash Taxi su La7, mentre nel 2016 è negli aeroporti per Hello Goodbye su Rete4.Marco Berry: oggi, altezza, onlus, figlia 11 febbraio 2020 05:23. blogo

