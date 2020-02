Huawei Mate 30 Pro continua a offrire in regalo Watch GT 2 e le Freebuds Lite (Di martedì 11 febbraio 2020) Huawei ha prorogato fino al 22 marzo la promozione che regala Watch GT 2 e Freebuds Lite agli acquirenti di Huawei Mate 30 Pro. L'articolo Huawei Mate 30 Pro continua a offrire in regalo Watch GT 2 e le Freebuds Lite proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

mondomobileweb : Huawei Mate 30 Pro: prorogato il concorso per ottenere in regalo il Watch GT2 e le FreeBuds lite - LeleDip : Recensioni brevi (da qualcuno che ce l'ha) su Huawei mate 10 pro? Devo cambiare telefono e ho trovato l'offertona. La batteria dura? - BoBITallcat : Supporto Auto scozzi 360° Per [HUAWEI P30 P20 P10 P9 P8 P7 P6 Mate 10 9 nero -