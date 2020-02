Gol per minuti giocati: Pazzini meglio di Immobile e Ronaldo, Milik undicesimo (Di martedì 11 febbraio 2020) Va bene la classifica cannonieri, e la Scarpa d’Oro. Ma l’efficacia di un bomber si misura anche sul tempo, nel rapporto tra gol e minuti giocati per segnarli. E il capocannoniere di specialità non è Immobile, non è Ronaldo, e nemmeno Lukuku. E’ Gianpaolo Pazzini, 35 anni, attaccante di scorta del Verona. Pazzini ha segnato 4 gol in 158 minuti giocati: un gol ogni 40 minuti. Dietro di lui, nella classifica stilata da Sky con sui dati Opta, si sgrana tutta la fila dei grandi attaccanti di serie A, con qualche sorpresa. Milik è l’unico azzurro in graduatoria, ed undicesimo con i suoi 9 gol in 1138 minuti, uno ogni 126. Ciro Immobile con 25 gol segnati non è nemmeno secondo, perché meglio del suo gol ogni 77 minuti ha fatto Luis Muriel, con 12 gol, uno ogni 74 minuti. Ronaldo è quarto con una rete ogni 88 minuti. E’ una classifica che sottolinea il grande ... ilnapolista

pisto_gol : Paolo Ziliani per “Il Fatto Quotidiano” - Giacinti9 : Come fa la zia quando fa gol? ??.. Grazie per questa bellissima foto @marianoemimarta ?? #leo #amore… - ElenaLinari : Mi abbracciate come se fossi Messi o CR7. Vi emozionate chiedendomi la mia maglia per il vostro compleanno. Invece… -