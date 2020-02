Cassazione, il fisco vince causa contro ex bomber Antonio Cassano (Di martedì 11 febbraio 2020) L'ex attaccante barese dovrà rispondere di 263 mila euro sfuggiti all'Agenzia delle entrate quando giocava nella Roma repubblica

fattoquotidiano : Cassano condannato in Cassazione: dovrà pagare le tasse su 263mila euro sfuggiti al fisco - NadiaAm93073906 : RT @fattoquotidiano: Cassano condannato in Cassazione: dovrà pagare le tasse su 263mila euro sfuggiti al fisco - cronaca_news : Cassazione, il fisco vince causa contro ex bomber Antonio Cassano -