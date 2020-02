Avellino, a “I Senzatempo” arrivano i Dirotta su Cuba (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Domenica 16 febbraio i Dirotta su Cuba si esibiranno live all’Hotel De la Ville di Avellino (via Palatucci, 20 – ore 19.00 – per informazioni rivolgersi all’Associazione I Senzatempo: info@senzatempojazzclub.com) La band simbolo del funky italiano torna in tour portando sul palco tutte le contaminazioni a cui ha dato vita l’inizio di una nuova collaborazione con il rapper americano Sonny King, annunciato in anteprima durante la finale del programma tv “All Together Now”, che ha lavorato con loro a una nuova versione della celebre hit “Dove sei”. Questa la line up della band che si esibirà all’Hotel De La Ville: Simona Bencini (voce), Stefano De Donato (basso elettrico), Francesco Cherubini (batteria), Andrea De Donato (tastiere), Daniele Vettori (chitarra elettrica), Marco Caponi (fiati). I Dirotta su Cuba (Simona Bencini, Stefano ... anteprima24

