Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: lancio online il 13 febbraio, a livello globale il 23 al MWC (Di lunedì 10 febbraio 2020) Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro saranno presentati in Cina il 13 febbraio con un evento online e a livello globale a Barcellona il 23 febbraio, in una presentazione che anticipa la partenza del Mobile World Congress 2020 che si terrà tra il 24 e il 27 febbraio prossimo.Dunque, le specifiche e immagini ufficiali saranno disponibili tra pochi giorni come anche i prezzi con molta probabilità.In realtà, una prima immagine ufficiale è stata già mostrata da Xiaomi sul proprio account Weibo in cui la società cinese mostra tre varianti di colore del Mi 10, mentre rimane il riserbo sulla versione Pro.Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro sono pronti al lancioSu Twitter, Xiaomi si dice pronta al lancio dei nuovi top di gamma che dovrebbero avere un prezzo aggressivo già all’arrivo sul mercato.Lights…? READY!Camera…? READY!ACTION!#Mi10 series…See you on Feb. 23! #LightsCameraAction ... pantareinews

