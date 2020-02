Video Genoa Cagliari 1-0 | gol e highlights | Pandev è decisivo! Serie A

Genoa Cagliari - Pisacane : «Abbiamo perso per un cross» – Video : Fabio Pisacane ha parlato in zona mista dopo la sconfitta subita dal Cagliari contro il Genoa a causa del gol di Pandev (-dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Il difensore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Genoa. Queste le sue parole. «Dalla Lazio è iniziato un periodo negativo. Dispiace perché si è perso con un cross, non un tiro, e perché la squadra ha dato tutto fino ...

Genoa Cagliari - Pandev : «Tre punti importanti. Continuiamo così» – Video : Goran Pandev ha commentato in zona mista la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Le parole del macedone (Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Goran Pandev ha commentato in zona mista la vittoria del suo Genoa contro il Cagliari. Successo arrivato grazie ad un suo gol nel primo tempo. Queste le parole del macedone. Quando mister Nicola mi ha detto di prepararmi pensavo stesse scherzando. In verità volevo crossare perché ho visto in ...

Cagliari Genoa - Maran : «Sconfitta immeritata. Affrontiamo il momento col piglio giusto» – Video : Rolando Maran ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Genoa: queste le parole del tecnico del Cagliari (-Dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Rolando Maran commenta con grande amarezza la sconfitta rimediata dal Cagliari contro il Genoa. Queste le parole del tecnico dei sardi. «È una sconfitta che fa male perché non è meritata. La squadra ha perso tre giocatori in 25 minuti considerato che Oliva ha dato forfait subito ...

Radovanovic : «Se questo è il Genoa - non ci saranno problemi» – Video : Ivan Radovanovic ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Le parole del centrocampista Ivan Radovanovic ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Queste le parole del centrocampista rossoblù. «Una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Non era facile giocare contro una squadra forte che aveva bisogno di punti. Stiamo dando continuità da quando è arrivato il mister, dobbiamo ...

Diretta/ Genoa Cagliari (risultato finale 1-0) Video tv : Pandev gol - Grifo in corsa! : Diretta Genoa Cagliari streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita a Marassi (Serie A 23^ giornata)

DIRETTA/ Genoa Cagliari (risultato 1-0) Video streaming tv : magia di Goran Pandev! : DIRETTA Genoa Cagliari streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita a Marassi (Serie A 23^ giornata)

Diretta/ Genoa Cagliari (risultato 0-0) Video streaming tv : palla gol per Joao Pedro! : Diretta Genoa Cagliari streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita a Marassi (Serie A 23^ giornata)

DIRETTA/ Genoa Cagliari (risultato 0-0) Video streaming tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Genoa Cagliari streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita a Marassi (Serie A 23^ giornata)

Diretta Genoa Cagliari/ Streaming Video tv : Davide Nicola sfida Rolando Maran : Diretta Genoa Cagliari Streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita a Marassi (Serie A 23^ giornata)

DIRETTA GENOA CAGLIARI/ Video streaming tv : sardi al successo all'andata (Serie A) : DIRETTA GENOA CAGLIARI streaming Video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita a Marassi (Serie A 23^ giornata)

DIRETTA/ Torino Genoa Primavera (risultato 0-0) Video streaming tv : si comincia! : DIRETTA Torino Genoa Primavera streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 18^ giornata di Primavera 1

Diretta Torino Genoa Primavera/ Streaming Video tv : sfida equilibrata : Diretta Torino Genoa Primavera Streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live della partita per la 18^ giornata di Primavera 1

Diretta Genoa Cagliari/ Streaming Video tv : obiettivi opposti a Marassi (Serie A) : Diretta Genoa Cagliari Streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita a Marassi (Serie A 23^ giornata)

Video/ Atalanta Genoa (2-2) : highlights e gol. Nicola blocca Gasperini (Serie A) : Video Atalanta Genoa (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita, valida nella 22^ giornata della Serie A, e disputata alla Gewiss Arena di Bergamo.