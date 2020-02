Smetti di chiamarla dieta! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dimagrire, che fatica! Spesso chi non riesce a perdere i chili di troppo si sente affranto, incapace di portare a termine un obiettivo di salute. La situazione si complica quando il sovrappeso è così severo da essere considerato una vera e propria malattia: l’obesità. Una patologia epidemica i cui interventi di prevenzione, fino ad ora, si sono dimostrati inefficaci perché basati essenzialmente sul paradigma della responsabilità personale. “Se non dimagrisci è colpa tua!”. Ritenere questa condizione come un fallimento individuale, come l’incapacità del singolo di gestire la marea di scelte possibili, come una carenza di controllo degli impulsi è errato: la frustrazione aumenta e la persona che si trova a combattere contro i chili di troppo si sente doppiamente delusa. Per prendere nel verso giusto una dieta, gli esperti ADI (Associazione dietisti italiani) ci suggeriscono alcuni ... dilei

Smetti chiamarla Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Smetti chiamarla